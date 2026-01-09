"Sur le front" : Enquête sur traitement des eaux usées le 26 janvier sur France 5

Dans le prochain numéro de "Sur le front", diffusé sur France 5 lundi 26 janvier 2026 à 21:05, Hugo Clément vous proposera de découvrir une enquête traitement de nos eaux usées.

Des eaux usées débordent au pied des habitations, des plages sont interdites à la baignade, des poissons meurent dans les rivières… nos réseaux d’eaux usées saturent. En France, on a lancé de lourds travaux de rénovation pour améliorer la situation, ce qui alourdit nos factures d'eau.

Édito de Hugo Clément, journaliste

Tous mes amis du Pays Basque me l’ont toujours dit : ils évitent de se baigner après les jours d’orage. L’eau de l’océan ne serait pas très propre… C’est pour cela que j’ai voulu m'intéresser à ce sujet des eaux usées. Je pensais découvrir un problème dans les stations d’épuration mais, en fait, c’est aussi en amont qu'il y a un souci. Dans les réseaux d’eaux usées. Ils sont trop souvent sous-dimensionnés et il y a encore beaucoup de réseaux unitaires en France, c’est-à-dire des endroits où les eaux usées de nos logements sont mélangées avec l’eau de pluie. Comme il y a de plus en plus d’habitants sur les littoraux et que les épisodes orageux deviennent plus violents, les réseaux débordent et des eaux usées non traitées rejoignent la nature. C’est ce qui explique que certaines plages sont interdites à la baignade. Ces débordements peuvent aussi causer de fortes mortalités de poissons dans nos rivières ou avoir des conséquences dramatiques sur la production d'huîtres. Certains habitants manifestent pour demander l'amélioration des réseaux. Ce sont souvent des travaux très lourds et c’est ce qui explique que les tarifs de l’eau flambent.

On a aussi découvert que beaucoup de stations d'épuration ne traitent pas l’azote et le phosphore qui, en étant rejetés dans la nature, favorisent le développement des algues toxiques. Les pêcheurs se plaignent du développement d’une algue, le liga, qui recouvre leurs filets. Cet été, on a aussi assisté à un phénomène très impressionnant dans les rivières et les étangs : la prolifération de cyanobactéries. Il y a eu énormément d'interdiction de baignade, des chiens sont morts et des vacanciers sont tombés malades.

Quelques communes ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avons suivi des travaux pour mettre en place des réseaux séparatifs entre eaux usées et eaux de pluie. Certains installent aussi des bassins de rétention d’eau pour les jours d’orage. Le but est de protéger la vie sauvage, la biodiversité dans les rivières et la santé des baigneurs.



Dans ce numéro, c’est Andréa Orvain, enquêtrice et réalisatrice à Sur le front, qui part en reportage sur le terrain, comme elle l’a déjà fait avec beaucoup de talent, dans l’épisode consacré aux accords de libre échange. Je suis très heureux de mettre en lumière une partie de l’équipe des journalistes à qui nous devons le succès de l’émission depuis plusieurs années.



Des séquences exceptionnelles

Les eaux usées de la ville débordent devant chez moi

Nous avons filmé des habitants à côté de Bordeaux et dans le bassin d'Arcachon. Ils se retrouvent régulièrement avec des eaux usées devant chez eux. Les eaux sales inondent leur quartier, se déversent dans les espaces verts et une odeur pestilentielle se répand partout.

Interdiction de se baigner : les bactéries fécales se baladent sur nos plages

Nous l’avons constaté très régulièrement cet été en Méditerranée ou dans la Manche : nos plages françaises sont contaminées par des bactéries fécales. La baignade est alors interdite pendant plusieurs jours. D’où viennent ces bactéries ? Les réseaux d’eaux usées sont pointés du doigt et des militants locaux mènent l’enquête.

Hécatombe de poissons dans les rivières à cause des eaux usées

A Colmar en Alsace, plusieurs milliers de poissons ont été décimée sur plusieurs kilomètres de rivière, le jour où les eaux usées de la ville ont débordé.

Contamination ? Les habitants vont eux-mêmes faire des prélèvements dans la mer

Dans le Var, des riverains s’inquiètent de la qualité de l’eau de leur plage. Ils ont mené l’enquête, réalisé des prélèvements et découvert des taux d'escherichia coli impressionnants.

Les huîtres du bassin d’Arcachon menacées par les eaux usées

Vous en avez peut-être vous-même fait l’amère expérience : à Noël en 2023, les huîtres du bassin d'Arcachon ont provoqué des gastro-entérites chez de nombreux consommateurs. Elles étaient porteuses d’un virus. Comment a-t-il pu arriver dans le bassin ? Les ostréiculteurs cherchent des réponses et découvrent que des eaux usées ont été déversées dans le bassin.

Cyanobactéries : on ne peut plus se baigner dans certaines rivières l’été

Ça a été un drame à l'été 2025 : on n'avait jamais vu ça. Des fleuves, des rivières et des plans d’eaux ont été interdits à la baignade à cause de la prolifération des cyanobactéries. Ces micro- algues ont envahi la Dordogne, des vacanciers sont tombés malades et des chiens sont morts.

Des combattants

Sylvie Peres

Cette dermatologue du Pays Basque a créé le collectif “Vague Toxique”. Elle s’est donné pour mission d’alerter les riverains sur les pollutions des plages. Sylvie se bat, pour que les eaux usées soient mieux traitées dans sa région.

Thierry Lafon

Thierry Lafon est ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon. À la tête de l’Association de Défense des Eaux du Bassin d'Arcachon (ADEBA), il mène la fronde contre les stations d’épuration du bassin. Il milite pour une meilleure gestion des eaux usées et pour que le fruit de son travail ne soit pas compromis en cas d'intempéries.