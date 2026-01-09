Sommaire de "50' Inside" samedi 10 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le Top 7 des Personnalités qui vont compter !



En coulisses • Le Rock acrobatique, nouvelle passion.



Le portrait • Faudel, sur scène avec la tournée « I gotta feeling ».



La Story • Un p'tit truc en plus, le succès inattendu d'Artus.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction la République Dominicaine

C'est le paradis des clubs de vacances tout compris, mais pas seulement. Pourquoi cette île est-elle devenue un eldorado pour des milliers de Français qui rêvent de changer de vie ?