"28 minutes" vendredi 9 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 9 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes.

Laetitia Strauch-Bonart, essayiste et journaliste indépendante.

Nesrine Slaoui, écrivaine et journaliste.

Pascal Gros, dessinateur de presse.

La France choisit de voter contre l’accord entre l’UE et le Mercosur

Jeudi 8 janvier, des centaines d'agriculteurs ont battu le pavé à Paris pour faire entendre leur colère. Dans leur ligne de mire, l'abattage systématique des troupeaux de bovins atteints de la dermatose nodulaire et la signature imminente de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Ce vendredi, une majorité de pays européens a voté pour, mais la France a voté contre. Le gouvernement en fait-il assez pour répondre aux préoccupations des agriculteurs ?

Donald Trump étudie "activement" l’achat du Groenland selon la Maison-Blanche

L'Europe avance dans les crises. Les velléités de Donald Trump de s'accaparer le Groenland, territoire autonome danois, a eu le don de souder les Européens sur la question de leur souveraineté. Dans un communiqué, l'Espagne, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et la France ont martelé que "le Groenland appartient à son peuple". Les États-Unis n’excluent pas de faire usage de la force pour l’obtenir.

Renaud Dély recevra Richard Gaitet, romancier, qui publie "Les ours blancs ne perdent pas le Nord" (éditions École des loisirs), son premier ouvrage jeunesse. Dans ce roman, on suit le parcours d'Ob, un ours polaire en passe de fuir le pôle Nord face au réchauffement climatique, et celui de Kara, une jeune Inuite prête à se battre contre ceux qui participent à la catastrophe écologique en Arctique.

La ville de Minneapolis est en ébullition depuis que Renée Nicole Good y a été abattue par un agent de l'ICE (police de l'immigration) en marge d'un rassemblement contre l'administration Trump. Pour Kristy Noem, secrétaire américaine à la sécurité intérieure, l'agent n'a fait qu'agir en légitime défense face à une "attaque de véhicule". Une lecture des faits démentie par des vidéos et de nombreux témoins, et qui a enjoint le maire démocrate de la ville à donner un conseil à l'ICE : "Cassez-vous de Minneapolis !" C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Lundi 5 et mercredi 7 janvier, les flocons de neige se sont amoncelés dans les rues de Paris, occasionnant des accidents sur les routes franciliennes. La faute à Météo France ? à la mairie ? aux automobilistes ? Si le débat fait rage sur le net, il n'occulte pas de bonnes tranches de rigolades et de glissades. C’est le "point com" de Julia Van Aelst.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l'enlèvement de Nicolás Maduro, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que le "Monde des choses" de David Castello-Lopes sur le rhum.