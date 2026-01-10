"Reportages découverte" : Ils mènent une double vie, samedi 10 janvier 2025 sur TF1

Samedi 10 janvier 2026 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Ils mènent une double vie » un document inédit réalisé par Anastasia Sampsidis.

Plus de 2,5 millions de français ont au moins deux emplois. Souvent par nécessité mais aussi parfois par choix, pour assouvir une passion. Mais mener une double vie professionnelle, c’est jongler entre deux mondes, parfois aux antipodes. Et vous allez le voir, certains français n’hésitent pas à faire le grand écart.

Le quotidien de Mickael, 42 ans, est fait de contrastes : chaudronnier la semaine, il devient vendeur de lingerie et autres produits féminins les week-ends. Grâce à cette seconde activité, il augmente ses revenus de près de 30%. Pour souffler un peu, il rêve d’emmener sa femme et ses filles au Portugal cet été. Un voyage qu’il va tenter de financer en multipliant les ventes auprès de ses clientes.

À 50 ans, Sophie partage, elle, son quotidien entre la vie et la mort, la joie et le deuil. Employée dans une entreprise de pompes funèbres, Sophie est également coordinatrice de mariages ! Deux métiers pas si opposés l’un de l’autre selon elle… Face à une concurrence de plus en plus rude dans le secteur du mariage, Sophie a décidé cette année de se spécialiser comme officiante de cérémonie. Un moyen pour elle de se démarquer… et de prolonger sa double carrière aussi longtemps que possible.

Aurélie vit, elle aussi, entre deux mondes que tout oppose. Le jour, elle est cheffe d’escale maritime au port de Dieppe. Le soir, elle devient « Lily », femme fatale du cabaret La Sirène à Barbe. À 47 ans, Aurélie s’apprête à relever un nouveau défi sur scène : chanter en live, elle qui a toujours douté de sa voix.

Dans son entourage, Lise, est considérée comme un ovni à cause de sa double vie ô combien prenante ! À 45 ans, cette boulonnaise est infirmière libérale. En parallèle, elle a lancé sa marque de vêtements autour du thème de la Côte d’Opale, sa région de cœur. Cette double casquette ne lui laisse aucun répit. Un rythme difficile à tenir qui va la pousser à tout faire pour raccrocher sa blouse blanche afin de vivre uniquement de sa marque.