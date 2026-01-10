recherche
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 11 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 10 janvier 2026 167
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 11 janvier 2026

Dimanche 11 janvier 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Jean-Philippe Tanguy, député RN, délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale.

12:00 Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

Au sommaire dimanche :

Faut-il encore y croire ? Les vacances de Noël n’ont rien changé à la situation. Les députés se retrouvent face aux mêmes contradictions et à l’impossibilité de voter un budget, même si le gouvernement plaide encore pour un compromis. L’hypothèse de passer par l’article 49-3 de la Constitution n’est plus tabou, ce qui se ferait en cas d’accord de non-censure avec le Parti socialiste.

Pendant ce temps, les Français, qu’ils soient sous la neige ou dans la tempête, ressentent les difficultés du quotidien, voient la colère des agriculteurs et craignent les incertitudes induites par la situation internationale. Heureusement, c’est la saison des vœux et tout est encore possible !

Nathalie Mauret, ournaliste politique au groupe EBRA, nous proposera sa Carte Blanche.

Dernière modification le samedi, 10 janvier 2026 10:28
