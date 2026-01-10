Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 10 janvier 2026 sur France 2, un retour sur les circonstances de la mort du petit Émile au Haut-Vernet en 2023. Le village alpin attend toujours de connaître la vérité...

Une troisième année s’ouvre sans que les circonstances de la mort du petit Émile au Haut-Vernet n’aient été élucidées.

Ces dernières semaines, de nouvelles perquisitions dans les Alpes-de-Haute-Provence et des auditions ont été menées.

"13h15 le samedi" revient sur les derniers éléments de l’enquête.

Un meurtre ?

Que s’est-il passé le 8 juillet 2023 à 17:15 ? L’enfant est aperçu pour la dernière fois par deux témoins en train de descendre une ruelle du hameau avant de disparaître…

Son crâne sera découvert par une randonneuse en plein milieu d’un chemin en mars 2024. La thèse du meurtre est désormais privilégiée par les enquêteurs, les dernières expertises ayant révélé que l’enfant a été victime d’un coup volontaire et son corps déplacé.

Un reportage signé Yvan Martinet, Manon Descoubès et Anne Cohen.