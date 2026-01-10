"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Thierry Paulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 11 janvier 2026

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames.

En octobre et novembre 1984, huit dames âgées sont torturées et tuées chez elle, dans le XVIIIème arrondissement à Paris. Le mobile : leur dérober leurs maigres économies. Puis de décembre 1985 à juin 1986, onze autres femmes connaissent le même sort.

Après une accalmie, la série noire reprend en 1987, mais une victime donne alors le signalement aux policiers.

Thierry Paulin, homosexuel, figure de la nuit parisienne, est arrêté et incarcéré mais ne sera jamais jugé. Atteint du Sida, il meurt à Fleury-Mérogis en 1989.

Le commissaire divisionnaire Bernard Laithier, le commissaire Jacob, des témoins et des hommes politiques évoquent cette affaire.