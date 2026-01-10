"C à vous" samedi 10 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 10 janvier 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Santé des Présidents, un éternel tabou ?
Patrice Duhamel, éditorialiste politique.
Paul Bocuse : retour sur un cuisinier de légendes
Gautier Battistella, auteur de « Bocuse », aux éditions Grasset.
Périco Légasse, ami du chef.
20:00 C à vous, la suite
Marine Lorphelin pour le magazine « Prenez soin de vous » sur France 5.
Marianne James, Claire Borotra et Constance Gay pour la série « Face à Face » sur France 3.