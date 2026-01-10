"C à vous" samedi 10 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 10 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

19:00 C à vous

Santé des Présidents, un éternel tabou ?

Patrice Duhamel, éditorialiste politique.

Paul Bocuse : retour sur un cuisinier de légendes

Gautier Battistella, auteur de « Bocuse », aux éditions Grasset.

Périco Légasse, ami du chef.

20:00 C à vous, la suite

Marine Lorphelin pour le magazine « Prenez soin de vous » sur France 5.

Marianne James, Claire Borotra et Constance Gay pour la série « Face à Face » sur France 3.