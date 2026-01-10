"Sept à Huit" dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Bouillons & buffets à volonté
Sept à Huit vous fait découvrir les nouveaux restaurants anti-crise. Est-il possible d'y bien manger pour pas cher ?
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Crans-Montana
Le chagrin, la colère et les questions de l'enquête.
La guerre des éléphants en Inde
Elle fait rage entre villages et rizières.
19:30 Le portrait de la semaine
Chloé
Elle ne va pas jusqu’à dire qu’elle est complètement sortie d’affaire. Chloé se sent encore fragile… Elle entend toujours cette petite voix intérieure qui lui dit de perdre du poids. Même si pour l’instant, elle ne l’écoute plus.
Chloé vient d’avoir 18 ans. Depuis ses 12 ans, elle souffre d’anorexie. Au plus bas, elle ne pesait que 36 kgs pour 1m70. Son addiction à TikTok a joué un rôle considérable dans cette spirale infernale. Elle est sortie de la clinique en septembre dernier.
Chloé est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1.