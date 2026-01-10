"Sept à Huit" dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 11 janvier 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Bouillons & buffets à volonté

Sept à Huit vous fait découvrir les nouveaux restaurants anti-crise. Est-il possible d'y bien manger pour pas cher ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Crans-Montana

Le chagrin, la colère et les questions de l'enquête.

La guerre des éléphants en Inde

Elle fait rage entre villages et rizières.

19:30 Le portrait de la semaine

Chloé