"Affaires sensibles" revient sur l'exécution de Christian Poucet, dimanche 11 janvier 2026 sur France 2

Dimanche 11 janvier 2026 à 15:05, Fabrice Drouelle présentera sur France 2 un numéro du magazine "Affaires sensibles" consacré à l'affaire Christian Poucet.

En janvier 2001, deux hommes cagoulés assassinaient le secrétaire national de la Confédération de défense des commerçants et artisans. Crime crapuleux ? Règlement de comptes ? La justice a rouvert le dossier...

C'est un crime resté impuni depuis près de vingt-cinq ans et dont l'enquête pourrait bientôt aboutir. Tout commence le 29 janvier 2001, quand des coups de feu éclatent dans un petit immeuble de bureaux, au bord de la nationale qui relie Nîmes à Montpellier. Deux hommes cagoulés viennent d'abattre Christian Poucet, 44 ans, le patron du CDCA, le Comité de défense des commerçants et artisans, mouvement syndical d'inspiration poujadiste alors en pleine ascension.

Qui a commandité l’attaque commando, et pouvait en vouloir à ce point à Christian Poucet ? Un homme au profil sulfureux, à la fois syndicaliste et businessman, qui ne manquait pas d'ennemis.

Un syndicat puissant, dans la droite ligne des mouvements poujadistes

C’est l’histoire d’un homme qui réussit en quelques années à transformer le CDCA, un petit mouvement de commerçants en colère, en un puissant syndicat fort de 200 000 membres : des buralistes, des fleuristes, des bouchers, des coiffeurs... bousculés par la grande distribution et la modernisation de l’économie. Christian Poucet, bel homme au charisme puissant, devient rapidement leur porte-voix pour dénoncer le poids jugé excessif des impôts et des charges sociales.

Dans les années 1990, le CDCA multiplie les manifestations violentes, n'hésitant pas à attaquer des administrations, saccager leurs locaux et brûler leurs dossiers. Christian Poucet revendique la manière forte : il menace publiquement ceux qui dénoncent ses méthodes, ce qui lui vaudra un an de prison. Mais c'est insuffisant pour l'arrêter.

Un petit empire financier et de multiples procédures devant les tribunaux

Car le leader syndical est également à la tête d'un petit empire financier. Il a monté plusieurs sociétés pour permettre à ses adhérents de ne plus payer leurs charges sociales et leurs impôts en France mais dans des paradis fiscaux, principalement l'île portugaise de Madère.

Un système illégal mais que la justice peine à enrayer, les multiples procédures s'enlisant devant les tribunaux. Des centaines de millions d'euros échappent aux finances publiques et les policiers français soupçonnent que son assassinat pourrait être lié à ce juteux business.

Un conflit avec une associée...

Son associée à Madère, une femme d'affaires portugaise spécialiste de l'optimisation fiscale, fait bientôt figure de principale suspecte. Les enquêteurs découvrent qu'elle était en conflit avec Christian Poucet et la soupçonnent d’avoir engagé le commando de tueurs qui a abattu le dirigeant syndical, mais faute d’éléments, le dossier est classé en 2015.

Il faudra l’opiniâtreté d’un journaliste, Eric Lemasson, pour dénicher de nouveaux témoignages et conduire la justice française à rouvrir le dossier en 2023.

Un document de Céline Chassé, Eva Bresard et Vincent Barral.