"Reportages découverte" : La terre de nos ancêtres, un héritage difficile, dimanche 11 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 11 janvier 2026 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « La terre de nos ancêtres : un héritage difficile », un document signé Emilie Lambin.

La récolte de sel, la culture de lavande, la fabrication d’huile d’olive, la production laitière… Dans la famille d’Olivier, de Théo, de Sarah et de Rémi, il existait autrefois un précieux savoir-faire, transmis de génération en génération. Mais avec le temps, ce savoir-faire ancestral s’est perdu, au gré des départs des enfants vers un monde plus moderne. Les terres ont été laissées à l’abandon.

Aujourd’hui, ce sont les petits enfants et arrière-petits-enfants qui reviennent, qui « rentrent au pays », bien décidés à faire revivre les terres de leurs ancêtres. Eux qui travaillaient derrière un bureau, vont devoir apprendre un nouveau métier pour apprivoiser cette terre chargée de symboles, d’histoire et être à la hauteur de leur héritage.

Sur les terres argileuses de l’île de Ré, Olivier, architecte de 62 ans, va réhabiliter les marais salants de son grand-père, à sec depuis plus de 50 ans. Une aventure dans laquelle il a embarqué ses 4 fils, eux aussi très motivés à l’idée de marcher dans les pas de leur ancêtre : « Ce n’est pas un loisir comme les autres. Il y a la dimension famille et l’histoire, qui est très forte, on a quand même eu cette transmission, On a grandi ici on y passe le plus clair de notre temps, c’est un vrai moment de plaisir et de partage ». Mais le fonctionnement d’un marais salant est très technique, et ça ne sera pas si facile de le remettre en état de marche. Ensemble, en se fiant aux quelques souvenirs d’enfance d’Olivier, la famille va devoir apprivoiser les outils, et apprendre les gestes du saunier. A la clé, ils l’espèrent : une récolte de sel digne de celles du grand-père. L’aventure commence !

A 30 ans, Théo a quitté son costume de chef d’entreprise pour s’installer dans la Drôme provençale, là où autrefois, son grand-père cultivait la lavande. Et il ne veut pas simplement défricher et replanter, il veut faire connaître sa lavande, le trésor de son village, au plus grand nombre. Dans l’ancienne bergerie, il veut aussi créer des chambres d’hôtes, pour faire rayonner son terroir auprès des touristes du monde entier. Il a tout sacrifié pour ce grand projet, rassemblé toutes ces économies. “Toute ma vie, mon seul et unique objectif c’était ça : d’arriver à reprendre l’exploitation … c’est mon héritage en fait !” Dans quelques mois, il va participer au concours de la plus belle “lavande bouquet”, un concours auquel son grand-père avait participé plusieurs fois, sans jamais le remporter. Mais une catastrophe, inédite dans la région, va venir tout perturber.

C’est sous le soleil éclatant et sur les terres arides de la Tunisie que Sarah, elle, a posé ses valises. Son rêve : donner une deuxième chance à l’histoire d’amour qui existe depuis toujours entre sa famille et les oliviers. L’histoire s’était arrêtée le jour où le père de Sarah a quitté le pays. « Petit à petit la famille a arrêté cette activité d’huile d’olive comme mon arrière grand-père le faisait et son père aussi et l’idée maintenant c’est de pouvoir recommencer en rendant hommage à cette trace qu’ils ont laissée ». Pour être à la hauteur, Sarah voit grand : elle ambitionne d’exporter son huile partout dans le monde, à commencer par la France, et uniquement dans des établissements prestigieux. Mais cette année, la récolte est particulièrement stressante pour Sarah. Une sécheresse historique frappe la Tunisie, et menace la qualité des olives.

Sur les terres volcaniques d’Auvergne, Rémi va lui aussi refaire vivre la tradition paysanne ancrée dans sa famille depuis 1890. Dans les champs de son arrière-arrière-arrière grand père, autrefois utilisés pour élever des vaches, lui va lancer une culture maraîchère. Les équipes de "Reportages découverte" ont suivi toute son aventure, depuis le premier jour des plantations. « J’adore cette sensation de toucher la terre, de la sentir… je n’avais pas l’habitude de faire ces gestes-là, avant j’étais dans l’informatique ». Son objectif final : livrer des paniers de légumes, autour de chez lui, directement sur les lieux de travail. Mais tout reste à faire avant de prendre le volant de sa camionnette pour sa tournée. Pour l’ancien informaticien, c’est un saut dans l’inconnu. Aléas climatique, ravageurs de culture, et maladies : Rémi le sait, la terre et ses caprices lui réservent quelques surprises.