"90' Enquêtes" en immersion avec la police de Valenciennes et de Denain, mardi 13 janvier 2026 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 11 janvier 2026 144
"90' Enquêtes" en immersion avec la police de Valenciennes et de Denain, mardi 13 janvier 2026 sur TMC

Mardi 13 janvier 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « De Valenciennes à Denain : Plongée dans le quotidien des supers-flics du nord ».

Valenciennes et Denain, deux villes voisines situées à quelques kilomètres l'une de l'autre, mobilisent à elles seules près de 700 policiers. Pendant plus de deux mois, les caméras de "90' Enquêtes" ont suivi le travail quotidien de deux unités emblématiques : Police-secours et la Brigade Anti-Criminalité (BAC).

À Valenciennes, rencontre avec Sébastien, brigadier-chef de la BAC. L'un de ses combats quotidiens : les refus d'obtempérer, qu'il déteste par-dessus tout. Lorsqu'un chauffard refuse de s'arrêter, il ne lâche rien. Pour lui, chaque fuite est un défi à relever, et il met tout en œuvre pour que le conducteur soit rattrapé et menotté. Dans ce département, on recense en moyenne trois refus d'obtempérer par jour. "90' Enquêtes" l'a suivi lors d'une course-poursuite spectaculaire face à un délinquant particulièrement suspect qui, en réalité, roulait sans permis.

Mais dans ces villes d'apparence tranquille, les policiers sont confrontés à bien d'autres problèmes. Parmi eux, les conflits de voisinage, un phénomène courant. Parfois, il ne s'agit que d'échanges d'insultes, mais certaines situations dégénèrent. À Denain, une intervention a été nécessaire : un voisin a menacé l'autre avec une hache.

Autre terrain sensible : les tensions conjugales. Les équipes de gardiens de la paix interviennent régulièrement dans des affaires de violences domestiques, souvent lourdes. Protéger les victimes, maîtriser les auteurs violents, désamorcer les crises : un travail complexe où chaque intervention peut basculer à tout moment.

