"Les maternelles XXL" lundi 12 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 12 janvier 2026 :
- J’ai retrouvé ma famille biologique
Les autres sujets traités dans l'émission :
- L’échographie du troisième trimestre
- Tout savoir sur les mouvements de bébé dans le ventre
- Gare au péril masculiniste !
- Il n’y a pas d’âge pour faire un documentaire !
- Adopter un animal, c’est bon pour toute la famille
- Le nouveau réseau social qui nous fait peur pour nos ados
- Galette des rois : qui triche pour la fève ?
- Maxime Chattam nous donne la chair de poule