"Opération : Patrimoine", sauvons nos fêtes traditionnelles, mercredi 14 janvier 2026 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 12 janvier 2026 154
"Opération : Patrimoine", sauvons nos fêtes traditionnelles, mercredi 14 janvier 2026 sur France 3

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern présentera le premier numéro de sa nouvelle émission "Opération : Patrimoine" qui sera consacré aux fêtes traditionnelles.

Dans "Opération : Patrimoine", Stéphane Bern sillonne la France avec un mot d’ordre, une ambition collective, un défi inédit : « Sauvons nos fêtes traditionnelles ». Nos territoires sont les dépositaires de patrimoines culturels, de savoir-faire ancestraux et uniques qui traversent les générations et participent à la richesse et au rayonnement de notre pays. En offrant un nouveau regard sur la préservation de notre héritage, ce nouveau programme permet à Stéphane Bern d’emprunter des chemins inattendus pour mettre en lumière et redonner vie à des fêtes traditionnelles trop souvent méconnues ou oubliées.

Une mission : ressusciter une fête menacée de disparition ou disparue.

Ces rassemblements populaires perpétuent, de génération en génération, musiques, danses, coutumes et savoir-faire ancestraux, dans un esprit de joie et de convivialité. Opération : Patrimoine redonne vie, de façon concrète, à une fête tombée dans l’oubli.

Stéphane Bern parcourt la France, du Nord à la Corse, de la Bretagne à l’Auvergne, à la rencontre de celles et ceux qui, sur leur territoire, s’engagent pour faire perdurer les traditions qui expriment la singularité de leur région.

Tous les ingrédients de la fête

Danses et chants traditionnels, musique populaire, costumes folkloriques : Stéphane Bern s’immerge totalement à la découverte de ces savoir-faire uniques pour réunir chaque élément nécessaire à la renaissance de ces manifestations populaires. Une immersion joyeuse, vivante comme une aventure qui nous entraîne sur des pistes que l’on n’imaginait pas.

Des surprises et des rencontres étonnantes

Son périple est ponctué de surprises : Stéphane Bern apprend notamment à danser la bourrée ou chanter en langue corse. Dans sa recherche, il bénéficie des conseils avisés de Stromae pour mettre en évidence le talent d’un joueur de cornemuse. Il participe même à une spectaculaire mise en scène ponctuée de cascades de toit en toit. Frissons assurés !

"Opération Patrimoine" est un programme résolument moderne : mêlant scènes fictionnelles et documentaire, ce programme inédit, offre un regard nouveau sur la préservation de notre patrimoine.

Un Stéphane Bern plus actif et engagé que jamais, prêt à relever tous les défis pour redonner vie à nos traditions.

Dernière modification le lundi, 12 janvier 2026 10:43
Publié dans Magazines, Mercredi
Suivez nous...