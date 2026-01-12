"C dans l'air" lundi 12 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 12 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 12 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Chirinne Ardakani, avocate franco-iranienne, militante pour les droits humains, et présidente de l’association Iran Justice. Elle défend notamment la prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Delphine Minoui, grand reporter au Figaro.

Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’Institut Montaigne, ancien professeur à Harvard.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Le thème de l'émission :

Quatre jours que les réseaux Internet et téléphoniques ont été coupés en Iran, et que les rares images qui parviennent montrent des foules iraniennes qui continuent de défiler chaque nuit dans les rues de Téhéran et d’autres grandes villes du pays, alors que le régime, défié comme jamais, durcit sa répression.

Dénonçant un « massacre », l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d’au moins 192 manifestants, mais a averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé, alors que les quelques témoignages qui nous parviennent font état d’hôpitaux débordés par l’afflux de blessés et que des vidéos montrent des corps enveloppés dans des sacs noirs, posés à même le sol.

Parallèlement, les autorités cherchent à reprendre la main en organisant des rassemblements ce lundi en soutien à la République islamique, et menacent les États-Unis de représailles en cas d’attaques en soutien aux manifestants. Le président du Parlement iranien a ainsi promis « une leçon inoubliable » à Donald Trump en cas d’attaque américaine. L’Iran « est tout à fait préparé pour la guerre », mais aussi « prêt à négocier », a averti un peu plus tôt ce lundi le ministre des Affaires étrangères iranien, lors d’un discours face aux ambassadeurs étrangers à Téhéran.

Principal soutien économique de l’Iran, la Chine a appelé toutes les parties à la contestation en cours à œuvrer au retour au calme, tout en déclarant s’opposer fermement « aux ingérences dans les affaires intérieures des autres pays ». Une allusion directe à une possible intervention militaire américaine à Téhéran, après que Donald Trump a évoqué dimanche des « options très fortes » étudiées par son armée. La Chine a également exhorté les États-Unis à mettre fin à leurs « mesures coercitives » contre Cuba, après que le président américain s’est engagé à couper tout approvisionnement en pétrole et en argent à l’île communiste.

Alors, la situation en Iran est-elle sur le point de basculer ? Le régime des mollahs peut-il tomber ? Les Américains réfléchissent à intervenir, et Reza Pahlavi, fils de l’ancien shah d’Iran, en exil aux États-Unis, se rêve en recours. Mais incarne-t-il vraiment une alternative au régime ? Comment les images venues d’Iran nous parviennent-elles ? Enfin, quel est le but de l’exercice naval qui implique des navires chinois, russes et iraniens, et qui se déroule actuellement dans les eaux sud-africaines ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.