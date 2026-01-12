"28 minutes" lundi 12 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 12 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 12 janvier 2026 :

Les églises évangéliques, un pouvoir à la conquête du monde ?

Apparu au XVIe siècle avec la Réforme protestante, l'évangélisme est aujourd'hui le troisième mouvement religieux le plus présent en France. Avec plus d'un million de fidèles dans l'Hexagone, cette branche du christianisme se distingue, notamment, par le choix d’un baptême de sa propre volonté, la place prépondérante des écrits de la Bible ou encore le désir de propager l'Évangile.

Élisabeth Quin reçoit l'historien et sociologue Sébastien Fath, qui publie "Le nouveau pouvoir évangélique" (éditions Grasset), pour nous éclairer sur ce phénomène.

Grève des médecins libéraux : notre système de soins est-il à l’agonie ?

Venus de toute la France, plusieurs milliers de médecins généralistes et spécialistes ont défilé, samedi 10 janvier à Paris : 20 000 selon les organisateurs, 5 000 selon la police. Tous s'insurgent contre la loi de financement de la Sécurité sociale votée mi-décembre. Le texte prévoit, notamment, la possibilité pour l’Assurance maladie de revoir les tarifs des actes médicaux à la baisse sans passer par la négociation avec les syndicats en cas de rentabilité excessive de certaines activités. À cela s'ajoute un malaise général qui découle notamment d’un manque de médecins formés dans certaines spécialités ou encore le possible encadrement de la liberté d’installation pour réduire les déserts médicaux. Les médecins ont donc appelé à un mouvement de grève du 5 au 15 janvier, avec l'annulation de consultations non-urgentes ou le report d’interventions chirurgicales. Le 11 janvier, plus de 2 000 de ces spécialistes de santé ont quitté Paris pour la capitale belge en signe de protestation et pour éviter les réquisitions médicales.

Alors que le régime des mollahs mène actuellement une répression sanglante contre sa population en Iran, Xavier Mauduit revient sur la révolution islamique de 1979 qui mena à la chute du régime du Chah.

Marie Bonnisseau nous raconte la folle histoire de Karl Bushby qui a bientôt fini son tour du monde à pied, après un périple de plus de 27 ans.