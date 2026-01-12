"C à vous" lundi 12 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 12 janvier 2026 :
18:55 C à vous
Procès des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen à l’heure d’un appel décisif
Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste France Télévisions.
Laurent Valdiguie, grand reporter à Marianne.
Hommage à Rolland Courbis
Mohamed Bouhafsi, présentateur de C à Vous Week-End et ancien rédacteur en chef foot RMC/BFMTV.
Avalanches : 6 morts dans les Alpes ce week-end
Commandant Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers et professionnel de la montagne.
20:00 C à vous, la suite
Reda Kateb et Anne Bojarski pour le film « L’affaire Bojarski », en salle le 14 janvier.
Kendji Girac pour son album « Vivre… encore », disponible depuis le 17 octobre.