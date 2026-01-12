"C à vous" lundi 12 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 12 janvier 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 12 janvier 2026 :

18:55 C à vous

Procès des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen à l’heure d’un appel décisif

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste France Télévisions.

Laurent Valdiguie, grand reporter à Marianne.

Hommage à Rolland Courbis

Mohamed Bouhafsi, présentateur de C à Vous Week-End et ancien rédacteur en chef foot RMC/BFMTV.

Avalanches : 6 morts dans les Alpes ce week-end

Commandant Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers et professionnel de la montagne.

20:00 C à vous, la suite

Reda Kateb et Anne Bojarski pour le film « L’affaire Bojarski », en salle le 14 janvier.

Kendji Girac pour son album « Vivre… encore », disponible depuis le 17 octobre.