recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 12 janvier 2026 87
"Les maternelles XXL" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mardi 13 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 13 janvier 2026 :

  • Mon bébé et moi sommes des rescapés

Également au sommaire :

  • Et si on chantait avec son bébé ?
  • Peut-on vraiment « attraper froid » ?
  • La vie de parent, mieux vaut en rire !
  • À 13 ans, Sohanne est fan de spéléologie
  • Répondre aux conseils parentaux non sollicités
  • Avez-vous un enfant de salon ou de chambre ?
  • L’apprentissage du vélo, ça pédale dans la choucroute ?
  • Valeria Bruni-Tedeschi dans la peau d’une icône italienne.
Dernière modification le lundi, 12 janvier 2026 20:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 13 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 13 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

12 janvier 2026 - 20:17

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; lundi 12 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" lundi 12 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

12 janvier 2026 - 16:05

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par …

12 janvier 2026 - 12:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...