"Les maternelles XXL" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 13 janvier 2026 :
- Mon bébé et moi sommes des rescapés
Également au sommaire :
- Et si on chantait avec son bébé ?
- Peut-on vraiment « attraper froid » ?
- La vie de parent, mieux vaut en rire !
- À 13 ans, Sohanne est fan de spéléologie
- Répondre aux conseils parentaux non sollicités
- Avez-vous un enfant de salon ou de chambre ?
- L’apprentissage du vélo, ça pédale dans la choucroute ?
- Valeria Bruni-Tedeschi dans la peau d’une icône italienne.