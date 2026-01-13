recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 105
Ce mardi 13 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 40 ans d'écart mais ils s'aiment !

Ils ont 40 ans d’écart… Deux générations, deux parcours, parfois deux mondes. Et pourtant, une même évidence : l’amour.

Regards surpris, jugements, incompréhensions… Aujourd’hui, ils brisent les clichés et racontent leur histoire sur le plateau de Faustine Bollaert.

15:05 Verser une pension alimentaire à leur père ? Elles refusent !

Faustine Bollaert reçoit trois femmes dont le passé a brutalement ressurgi à la réception d'un courrier officiel.

Laurence, Mélissa et Alicia avaient rompu tous liens avec leurs pères, elles pensaient ne plus avoir affaire à eux, mais la justice en a décidé autrement.

En France, les enfants majeurs peuvent être tenus de verser une pension alimentaire à leurs parents si ces derniers se retrouvent dans le besoin. C’est ce qu’on appelle l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants.

Pour ces trois femmes qui ont connu la maltraitance, cette loi représente une double peine.

Une question se pose alors : la solidarité familiale peut-elle être imposée juridiquement, indépendamment du vécu ?

Suivez nous...