"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Sommaire du jeudi 15 janvier 2026 :

Le procès de mon père

C’était un petit garçon de 9 ans quand il a vu mourir sa mère, tuée par son père à coups de couteau dans l’appartement familial. Envoyé Spécial l'avait rencontré en 2023 aux Hospices civils de Lyon, où il bénéficiait d’un suivi psychologique spécialement mis en place pour les orphelins de féminicides.

Deux ans plus tard, il témoigne avec sa sœur au procès de leur père, jugé pour meurtre sur conjoint devant la cour d’assises du Rhône. Envoyé Spécial a obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer ces deux jours d’audience.

Un reportage d’Alice Gauvin, Sarah Lerch, Elodie Delevoye, Vincent Zanetto, Luis Marques et Gaëlle Pidoux.

L’armée, je l’aime, mais je la quitte

Ils s’engagent pour servir, défendre, se dépasser. Mais une fois l’uniforme enfilé, la désillusion est parfois brutale. Alors que l’état-major prépare les esprits à un possible conflit et que la guerre fait rage aux portes de l’Europe, l’armée française traverse une crise silencieuse : près de 25 000 militaires quittent les rangs chaque année. Désertion, fins de carrière précoces, contrats non renouvelés…

Qui sont ces soldats qui partent ? Face à cette hémorragie, comment l’armée tente-t-elle de retenir ses militaires ?

Envoyé spécial a recueilli la parole de soldats qui ont rompu avec l’armée. Des militaires expérimentés confrontés à un choix impossible entre vie personnelle et engagement, et de jeunes recrues qui, loin de l’idéal promis, dénoncent l’ennui, les brimades et le harcèlement.

C’est le cas de Guillaume, ancien combattant au Sahel, un soldat exemplaire devenu déserteur après avoir perdu toute confiance en sa hiérarchie. Comme lui, près de 1000 soldats désertent chaque année, risquant jusqu’à trois ans de prison. Envoyé spécial a pu assister aux audiences pénales militaires où ces soldats racontent l’impossibilité très concrète de « démissionner » de l’armée et les raisons qui les ont poussés à partir. Que se passe-t-il quand un soldat ne veut plus servir mais qu’il ne peut pas partir ?

Envoyé Spécial a également rencontré la famille de Louis Tinard. Ce jeune soldat de 20 ans s’est suicidé au sein de sa caserne après avoir exprimé à plusieurs reprises son mal-être et son désir de quitter l’armée. Sa famille accuse sa hiérarchie de ne pas avoir pris au sérieux les signaux d’alerte et se bat aujourd’hui pour que ces situations ne soient plus passées sous silence.

Un reportage de Laura Orosemane, Emilie Janin, Brice Gouronnec, Clément Voyer, Guillaume Le Goff, Julie Martin et Roland Gardeux.