recherche
Magazines

"C dans l'air" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 203
"C dans l'air" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 13 janvier 2026 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Invité en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 16:00 et 16:30.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 16:00 et 16:30.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 16:00 et 16:30.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 15:33
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

13 janvier 2026 - 15:48

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

13 janvier 2026 - 15:48

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...