"28 minutes" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 13 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 13 janvier 2026 :

La présidente de l’association des personnes de petite taille se bat contre les clichés

En France, environ 10 000 personnes souffrent de nanisme. Il existe 500 formes de ce handicap, encore trop souvent sujet à des discriminations. Au-delà des souffrances médicales, le nanisme est aussi une épreuve psychologique, causée par la violence du regard des autres et de la société.

Violette Viannay est présidente de l’association des personnes de petite taille, cheffe de cabinet au ministère de la Culture et vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle se bat pour façonner des représentations au plus proche de la réalité. Elle livre son témoignage dans “Pour quelques centimètres en moins” (aux éditions Le Cherche midi), ouvrage collectif tissé de plusieurs récits, qu’elle a dirigé.

Procès en appel : Marine Le Pen fragilisée, le RN renforcé ?

Marine Le Pen sera-t-elle la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027 ? La réponse à cette question se joue dans le procès en appel dans l’affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens du FN, qui s’ouvre ce mardi 13 janvier. Le verdict sera rendu avant l’été. En première instance, Marine Le Pen avait été condamnée à quatre ans de prison, dont deux fermes et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, donc sans appel suspensif de sa peine. Depuis cette condamnation, le parti tente de façonner un second candidat pour 2027, en la personne de Jordan Bardella, président du RN. Cette stratégie politique semble fonctionner auprès de leur électorat : dans l’étude annuelle réalisée par le cabinet Verian pour la revue “L'Hémicycle” et “Le Monde”, 70 % des sympathisants du RN jugent que le trentenaire est en meilleure position pour remporter l’élection présidentielle.

Xavier Mauduit s’intéresse à l’intelligence des primates après la mort de Ai, chimpanzé femelle qui a révolutionné la recherche dans ce domaine.

Marie Bonnisseau évoque le “gangsta fishing”, une pêche illégale qui séduit de plus en plus de personnes en France.