recherche
Magazines

"28 minutes" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 129
"28 minutes" mardi 13 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 13 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 13 janvier 2026 : 

La présidente de l’association des personnes de petite taille se bat contre les clichés

En France, environ 10 000 personnes souffrent de nanisme. Il existe 500 formes de ce handicap, encore trop souvent sujet à des discriminations. Au-delà des souffrances médicales, le nanisme est aussi une épreuve psychologique, causée par la violence du regard des autres et de la société.

Violette Viannay est présidente de l’association des personnes de petite taille, cheffe de cabinet au ministère de la Culture et vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle se bat pour façonner des représentations au plus proche de la réalité. Elle livre son témoignage dans “Pour quelques centimètres en moins” (aux éditions Le Cherche midi), ouvrage collectif tissé de plusieurs récits, qu’elle a dirigé.

Procès en appel : Marine Le Pen fragilisée, le RN renforcé ?

Marine Le Pen sera-t-elle la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027 ? La réponse à cette question se joue dans le procès en appel dans l’affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens du FN, qui s’ouvre ce mardi 13 janvier. Le verdict sera rendu avant l’été. En première instance, Marine Le Pen avait été condamnée à quatre ans de prison, dont deux fermes et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, donc sans appel suspensif de sa peine. Depuis cette condamnation, le parti tente de façonner un second candidat pour 2027, en la personne de Jordan Bardella, président du RN. Cette stratégie politique semble fonctionner auprès de leur électorat : dans l’étude annuelle réalisée par le cabinet Verian pour la revue “L'Hémicycle” et “Le Monde”, 70 % des sympathisants du RN jugent que le trentenaire est en meilleure position pour remporter l’élection présidentielle.

Xavier Mauduit s’intéresse à l’intelligence des primates après la mort de Ai, chimpanzé femelle qui a révolutionné la recherche dans ce domaine.

Marie Bonnisseau évoque le “gangsta fishing”, une pêche illégale qui séduit de plus en plus de personnes en France.

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 15:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

13 janvier 2026 - 15:48

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 13 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

13 janvier 2026 - 15:48

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...