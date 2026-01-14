recherche
"Enquête d'action" en immersion avec les motards de la police, vendredi 16 janvier 2026 sur W9

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 172
"Enquête d'action" en immersion avec les motards de la police, vendredi 16 janvier 2026 sur W9

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Course-poursuite et flagrant délit : les motards de la police au défi ! ».

Foncer à toute vitesse pour rattraper un chauffard, slalomer dans la circulation pour retrouver un suspect en fuite, surprendre un délinquant en flagrant délit… Les 2 000 policiers motocyclistes de France ont un quotidien à 200 à l’heure ! Enquête d’action a suivi en intervention trois d’entre eux. Ces passionnés de grosses cylindrées représentent également la police lors de prestigieuses compétitions à moto.

Thomas est membre de la CSI 75, spécialisée dans les interventions à haut risque dans la capitale. Un homme armé d’un couteau est signalé : il faut se rendre sur place au plus vite pour le neutraliser.

Anthony patrouille à Martigues, près de Marseille. Il doit quadriller les rues d’un quartier résidentiel pour débusquer un motard qui a refusé de se soumettre à un contrôle de routine.

Sébastien fait partie de la compagnie motocycliste de Seine-Saint-Denis. À chaque virée sur le boulevard périphérique parisien, il traque les conducteurs au comportement dangereux.

Réunis autour d’Olivier, formateur à l’école des motards de la police de Sens, ces trois policiers d’exception se sont lancé un défi : participer à l'Enduropale du Touquet, la plus prestigieuse et dangereuse course de moto sur sable au monde. Entre chutes, blessures et casses mécaniques, réussiront-ils à franchir la ligne d'arrivée ?

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 15:44
