"M comme Maison" dans le Var vendredi 16 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 16 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera le Var.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, cap sur le littoral varois pour une immersion entre paysages méditerranéens, architectures inspirées, créations artisanales et trésors de seconde main.

Au programme :

Étape incontournable : le Domaine du Rayol, jardin remarquable perché entre mer et montagne, véritable odyssée botanique où plantes du monde entier cohabitent en harmonie.

Nous visiterons ensuite une réalisation signée Numa Gortano, architecte hyérois dont l'approche épurée et sensible fait dialoguer lignes contemporaines et respect du site.

Cap ensuite sur May Vintage, où Leslie Vaccara, chineuse passionnée, sublime l'art de la seconde main en redonnant vie à des pièces anciennes sélectionnées avec un œil affûté.

Enfin, rencontre avec la céramiste Valeria Tarroni, dont les créations, inspirées du monde végétal, capturent la finesse et la légèreté du vivant dans des pièces aériennes et poétiques.