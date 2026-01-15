recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 15 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 15 janvier 2026 125
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 15 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 15 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Disparitions : toutes ces années sans savoir...

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro.

15:05 Suicide : comment la vie les a retenus au dernier moment ?

Quelques semaines après une agression sexuelle, elles ont découvert avec effroi qu’elles étaient enceintes de leur violeur. Une situation si complexe et absolument bouleversante dans laquelle elles se sont retrouvées.

Dernière modification le jeudi, 15 janvier 2026 11:51
L'actualité TV

