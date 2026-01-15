"C dans l'air" jeudi 15 janvier 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 15 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 15 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Camille Grand, secrétaire général de l’ASD, association qui regroupe et représente les industriels européens de l’aérospatial de la sécurité et de la défense, ex-secrétaire général adjoint de l'OTAN (2016-2022).

Général François Chauvancy, spécialiste de questions internationales.

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international de l'AFP.

Le thème de l'émission :

Les Européens ont envoyé des militaires au Groenland, alors que la Première ministre danoise a acté, ce jeudi, l’existence d’un « désaccord fondamental » avec les États-Unis sur l’avenir de l’île convoitée par Donald Trump, au lendemain d’une rencontre entre des dirigeants des deux pays à Washington. À Paris, un conseil de défense a été convoqué en urgence ce matin. La France, la Suède, l’Allemagne et la Norvège ont décidé de mobiliser leurs armées sur le territoire autonome danois pour un exercice militaire conjoint baptisé « Arctic Endurance ». Une équipe d’une « quinzaine de soldats » français est déjà présente à Nuuk et elle « sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes », a indiqué un peu plus tard Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées à Istres. Le ministre français des Affaires étrangères a également annoncé mercredi l'ouverture d'un consulat sur place le 6 février prochain.

Cette séquence intervient alors que Donald Trump a réaffirmé sa volonté d’acquérir l’île arctique. Mercredi, il a écrit sur son réseau Truth Social que les États-Unis « ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale », ajoutant que le territoire est « vital pour le Dôme d’Or que nous construisons ». Le président américain a également affirmé qu’il « pense qu’une solution sera trouvée » sur le Groenland.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump répète qu’il s’emparera du Groenland « d’une manière ou d’une autre ». Mais s’il dit ne pas exclure la voie militaire pour annexer ce territoire grand comme quatre fois la France, peuplé de seulement 57 000 habitants, la proposition américaine de rachat du Groenland, écartée en 2019, revient en force. Le président américain a nommé un émissaire et il évoque ouvertement les précédents historiques : la Louisiane (à la France) en 1803, la Floride (à l’Espagne) en 1819, l’Alaska (à l’Empire russe) en 1867. Donald Trump pourrait-il vraiment acheter l’île ?

Parmi les pays européens à ne pas avoir envoyé de troupes au Groenland se trouve la Hongrie. Isolé en Europe, le pays dirigé par Viktor Orbán compte pour se relancer sur Donald Trump, dont il a applaudi la nouvelle stratégie de sécurité américaine. Il continue par ailleurs de jouer la carte russe de multiples manières, alors même que la Hongrie est membre de l’Union européenne.

