"28 minutes" jeudi 15 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 15 janvier 2026
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 15 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 15 janvier 2026 :

Petite leçon de philosophie pour mettre à l’honneur le courage

La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury a fait de son essai "La fin du courage", paru en 2010, une pièce de théâtre, jouée au théâtre de l’Atelier, à Paris, du 17 janvier au 8 mars. Ce texte sur le courage est transposé à travers un dialogue entre deux femmes, l’autrice et une journaliste, présentatrice d’une émission culturelle. Au fil du dialogue, les deux femmes (jouées par des duos différents comme Isabelle Adjani et Laure Calamy ou Sophie Guillemin accompagnée de comédiennes comme Emmanuelle Béart) se découvrent, se confortent et s’épaulent pour reprendre du courage.

Élisabeth Quin reçoit l’autrice Cynthia Fleury et la comédienne Sophie Guillemin.

Crise du logement : construire plus, la solution miracle ?

Les sénateurs s’attaquent cette semaine à la crise du logement, particulièrement aiguë ces dernières années. Des députés ont conclu récemment, dans une mission sur la crise de la natalité, que le manque de logements était un des principaux freins pour concevoir un enfant au même titre que la garde. Le logement est d’ailleurs devenu la principale dépense des Français, environ 30 % en moyenne selon l’Insee. L’objectif de la proposition de loi présentée par le groupe Les Républicains au Sénat est de “relancer la construction et la production de logements avec 400 000 logements neufs par an d’ici 2030 contre 260 000 en 2024”. Le prix du foncier a presque été multiplié par trois entre 2000 et 2020, ce qui a augmenté le coût de la production des logements neufs, selon la commission des affaires économiques du Sénat.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire du quotidien Le Figaro qui a fêté ses 200 ans le 14 janvier.

Marie Bonnisseau revient sur la décision de la Cour de cassation qui a écarté l’existence d’un "droit de correction" des parents sur leurs enfants.

Suivez nous...