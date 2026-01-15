recherche
"C ce soir" jeudi 15 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 15 janvier 2026
"C ce soir" jeudi 15 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 15 janvier 2026 à 23:00 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 15 janvier 2026 2025 :

Iran-Groenland  À quoi joue Trump ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

David Thomson, correspondant aux États-Unis.

Joséphine Staron, philosophe.

Philippe Corbé, journaliste.

Gérald Olivier, journaliste franco-américain.

Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro.

Florian Louis, historien.
Suivez nous...