"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées.

12:00 Xavier Bertrand, président LR du conseil régional des Hauts-de-France.

Au sommaire dimanche :

"Pour rester libre, il faut être craint et pour être craint, il faut être puissant" : c’est le message du président de la République aux armées en cette mi-janvier. En jeu, une situation internationale tendue et une France qui n’a, pour l’instant, pas tous les moyens militaires de ses ambitions. Emmanuel Macron veut un budget et une loi de programmation militaire actualisée à plus de 36 milliards d'euros jusqu’en 2030. Il enjoint les industriels à accélérer la production et initie un service militaire volontaire.

Mais avant de se réarmer au plan militaire, c’est au gouvernement Lecornu de décrocher le budget de la nation, ce qui n’est pas encore gagné. Sur fond de campagne des municipales, chaque parti regarde déjà vers la présidentielle et les accords de circonstances d’un jour ne sont pas ceux du lendemain.

Etienne Girard, directeur adjoint de L'Express, nous proposera sa Carte Blanche.