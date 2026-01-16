recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Benoît Hennart, maire de Quittebeuf , ce 16 janvier 2026 sur France 2

Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 16 janvier 2026
"Les rencontres de 20h30" avec Benoît Hennart, maire de Quittebeuf , ce 16 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 16 janvier 2026 sur France 2, le portrait de Benoît Hennart, le maire de Quittebeuf dans l'Eure, un élu atypique qui a transformé son village de 672 habitants grâce à son savoir-faire et à sa détermination.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Benoît, le maire bâtisseur

"Les rencontres de 20h30" ont suivi un maire singulier : Benoît Hennart, 63 ans, premier élu du petit village de Quittebeuf, dans l’Eure. Menuisier de formation, ce maire sans étiquette politique s’est lancé un défi hors du commun dès son premier mandat, en 2008. Il s'agissait de racheter, restaurer, et rénover lui-même des maisons et anciens bâtiments publics pour faire revivre son village de 672 habitants et y attirer des commerçants, médecins et... jeunes parents.

Le village compte désormais pas moins de dix professionnels de santé, une maison d’assistantes maternelles ainsi qu'un café, des restaurants, une boulangerie... Un vrai succès pour cet élu qui ne compte pas son temps au service des autres et dont on se demande, à Quittebeuf, s’il aura l’énergie et l’envie de se représenter en mars prochain pour briguer un quatrième mandat.

Une rencontre signée Pierrick Morel, Steven Pailler et Alexandre Adam.

Dernière modification le vendredi, 16 janvier 2026 15:09
