Sommaire de "50' Inside" samedi 17 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Kate et William, début d'année 2026 crucial

En coulisses • Folie Pole Dance, dernier sport à la mode

Le portrait • Rencontre avec Arnaud Ducret



La Story • Lorie, renaissance de la star des années 2000

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Bali, destination eldorado

Plus de 7 millions de touristes en 2025 et près de 200 000 étrangers installés sur l'île d'Indonésie. Parmi eux, environ 10 000 Français venus tenter leur chance. À quoi ressemble leur nouvelle vie ?