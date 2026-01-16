Sommaire de "50' Inside" samedi 17 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • Kate et William, début d'année 2026 crucial
En coulisses • Folie Pole Dance, dernier sport à la mode
Le portrait • Rencontre avec Arnaud Ducret
La Story • Lorie, renaissance de la star des années 2000
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Bali, destination eldorado
Plus de 7 millions de touristes en 2025 et près de 200 000 étrangers installés sur l'île d'Indonésie. Parmi eux, environ 10 000 Français venus tenter leur chance. À quoi ressemble leur nouvelle vie ?