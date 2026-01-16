recherche
"Au bout de l'enquête" samedi 17 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Rachel Autrand

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 16 janvier 2026
"Au bout de l'enquête" samedi 17 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Rachel Autrand

Samedi 17 janvier 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Rachel Autrand.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Rachel Autrand, emprise familiale

Cette nuit d’avril 2013, Rachel Autrand dort tranquillement quand un homme fait irruption dans sa chambre et lui tire dessus trois fois avant de prendre la fuite.

Rachel, qui témoigne dans cet épisode, est grièvement blessée. Qui a bien pu vouloir s’en prendre à elle ? Et pourquoi son mari Fabrice, qui dormait à ses côtés, n’a-t-il pas été visé ?

Cette affaire met en lumière les violences insoupçonnées qui naissent parfois au sein d’une même famille.

Un film de Nathalie Mazier.

15:00  Affaire Jacquy Haddouche, La mort au hasard

Nous sommes en 2002 à Beauvais. Une mère de famille retrouve sa propre mère assassinée dans des conditions atroces.

L’enquête va rapidement avancer avant de rebondir de manière spectaculaire à l’autre bout de la France.

Cette investigation a révélé un tueur en série qui choisissait ses victimes au hasard.

Un film de Lauriane Dervault.

Suivez nous...