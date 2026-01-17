"13h15 le samedi" raconte le combat de Michel Bini éleveur dans le Gers ce 17 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 17 janvier 2026 sur France 2, un portrait à la fois intime et social du monde agricole français à travers l'histoire de Michel Bini, éleveur dans le Gers.

Alors que la signature de l'accord UE-Mercosur et l'épidémie de dermatose ravivent la colère des agriculteurs, "13h15 le samedi" a rencontré Michel Bini, éleveur. Après avoir touché le fond, il aide ses pairs en difficulté à travers une association.

Le monde agricole a rarement été aussi inquiet : accord Mercosur, mais aussi épidémies qui menacent les troupeaux, fermes qui peu à peu disparaissent faute de repreneurs... "13h15 le samedi" dresse le portrait d'un agriculteur qui a décidé de s'engager au service des autres.

Comme ses grands-parents puis ses parents, Michel Bini est éleveur dans le Gers. Il y a quelques années, surendetté, il a failli tout perdre. Le Samu social agricole, qui propose un appui juridique et un soutien moral, l’a sauvé... Alors, depuis près de vingt-cinq ans, pour lutter contre la détresse en milieu rural, il vient lui aussi en aide aux agriculteurs de sa région.

Un document signé Peggy Bruguière, Caroline Le Hello et Vincent Rochefeuille / Auxyma.