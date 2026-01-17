recherche
"20h30 le samedi" : Ch'Nord, mon amour ce 17 janvier 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026
"20h30 le samedi" : Ch'Nord, mon amour ce 17 janvier 2026 sur France 2

Ce samedi 17 janvier 2026, le magazine "20h30 le samedi" sur France 2 retrace l'évolution de l'image du Nord de la France et la manière dont cette région a retrouvé sa fierté à travers des figures populaires et des succès culturels majeurs.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Ch'Nord, mon amour

Il y a un peu plus de vingt ans, lors de la disparition de Pierre Bachelet, tout le stade Bollaert, à Lens, vibrait à l’unisson pour rendre hommage à l’artiste. Il a donné à la région un hymne, Les Corons, et grâce à lui, elle a retrouvé un peu de sa fierté.

Il en a fallu du temps pour que le pays entier apprenne à aimer ces départements du nord de la France, presqu’autant que ses habitants eux-mêmes.

Pierre Bachelet, Dany Boon et son film Bienvenue chez les Ch'tis à 20 millions d’entrées – un record absolu pour un film français – et puis la nouvelle génération, avec la chanteuse Marine qui continue à raviver les couleurs d’un territoire. À chaque époque, une fierté retrouvée !

Une story signée Karine Comazzi, David Geoffrion, Damien Vercamer et Gianni Collot.

Magazines
