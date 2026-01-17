"20h30 le samedi" : Ch'Nord, mon amour ce 17 janvier 2026 sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.
Ch'Nord, mon amour
Il y a un peu plus de vingt ans, lors de la disparition de Pierre Bachelet, tout le stade Bollaert, à Lens, vibrait à l’unisson pour rendre hommage à l’artiste. Il a donné à la région un hymne, Les Corons, et grâce à lui, elle a retrouvé un peu de sa fierté.
Il en a fallu du temps pour que le pays entier apprenne à aimer ces départements du nord de la France, presqu’autant que ses habitants eux-mêmes.
Pierre Bachelet, Dany Boon et son film Bienvenue chez les Ch'tis à 20 millions d’entrées – un record absolu pour un film français – et puis la nouvelle génération, avec la chanteuse Marine qui continue à raviver les couleurs d’un territoire. À chaque époque, une fierté retrouvée !
Une story signée Karine Comazzi, David Geoffrion, Damien Vercamer et Gianni Collot.