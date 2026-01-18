"Appel à Témoins" mardi 20 janvier 2026, voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet sur M6 (vidéo)

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera le 15ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

2 nouvelles affaires non élucidées :

Agression violente • Jimmy Le Pivert

(Saumur, Maine-et-Loire)

Sa famille recherche ses agresseurs qui ont pris la fuite. Après 3 semaines de coma, Jimmy s’est réveillé hémiplégique. Il a en plus gardé des séquelles mentales : il ne sait plus ni lire, ni écrire et a beaucoup de mal à s’exprimer et à se déplacer. Pour M6, Jimmy est parvenu malgré tout, à établir un portrait-robot de celui qui l’a frappé à la tête. Jimmy, malgré son handicap, sera aux côtés de sa maman sur le plateau d’Appel à Témoins.

L’affaire :

Le soir du 5 au 6 juillet 2024, Jimmy, 22 ans, sort avec des copains dans un bar de Saumur, pour voir le match de l’Euro France- Portugal. Après la qualification des Bleus, l’un des amis lui propose de continuer la soirée dans un second bar “O’Rendez-vous”. Vers 1 heure du matin, les deux jeunes hommes ressortent et en rejoignant leur voiture, garée place de la République à Saumur, ils se font prendre à partie par un groupe de trois personnes. De là, l’ami de Jimmy reçoit un coup violent à la bouche. En voulant s’interposer pour calmer le jeu, Jimmy est ensuite la cible d’un coup extrêmement violent au niveau du crâne. Cette blessure suffit pour le plonger dans le coma.

Rien n’a été volé, ni téléphone, ni argent. D’après certaines personnes présentes sur les lieux pendant l’agression, les trois agresseurs sont repartis en BMW grise.

La famille du jeune homme demande l’aide des téléspectateurs d’Appel à Témoins pour retrouver ses agresseurs car l’enquête est au point mort.

Des zones d’ombre :

Un début juillet et un soir de match, la place était très fréquentée. Mais personne ne souhaite témoigner face aux forces de l’ordre. Comme s’ils avaient peur de le faire ! L’auteur de l’agression serait-il connu à Saumur comme quelqu’un de violent ? Face aux policiers, l’ami qui a passé la soirée avec Jimmy, dit qu’il ne se souvient de rien car il aurait perdu la mémoire. La maman de Jimmy a du mal à le croire, car lorsqu’elle lui a parlé après l’agression, il lui raconte que c’est “le gros qui a tapé et qu’il portait des chevalières et avait une BMW grise.”

Jimmy, devant les caméras d'M6, a établi un portrait robot de l’agresseur que vous découvrirez en direct, le soir de l’émission : grand, costaud, collier de barbe, chauve et tatoué.

Délit de fuite • Jean-François Mourin

(Argenton-Notre-Dame, Mayenne)

Sa famille recherche le chauffard qui a pris la fuite et sera présente sur le plateau d’Appel à Témoins.

L’affaire :

Ce samedi 19 mars 2011, à Contigné dans le Maine et Loire, il est aux alentours de 20h, lorsque les proches de Jean-François Mourin commencent à s’inquiéter parce qu’ils ne le voient pas revenir.

Très préoccupés, ses parents demandent à Guillaume, leur fils aîné, de refaire en voiture le trajet que Jean-François était censé emprunter pour rentrer chez lui.

En arrivant dans la petite commune d’Argenton-Notre-Dame, Guillaume fait face à une scène de chaos. Des gendarmes sont sur place. Son frère, Jean-François, 20 ans, gît, inanimé, au milieu de la route.

Immédiatement, les gendarmes expliquent qu’il s’agit d’un malheureux et banal accident de la route. En roulant trop vite Jean-François aurait perdu le contrôle de son véhicule. Sa portière se serait malencontreusement ouverte et il aurait été violemment éjecté.

Mais voilà, dans ce scénario il y a quelque chose qui cloche. Les experts en accidentologie sont formels. La portière côté conducteur est enfoncée vers l’intérieur ce qui interdisait son ouverture. Alors, si Jean-François n’a pas été éjecté, comment expliquer que son corps ait été retrouvé si loin de sa voiture, en amont sur la route ?

En réalité ses proches pensent qu’après son accident, Jean-François est descendu de sa voiture par la portière côté passager, et en revenant sur ses pas pour constater les dégâts, il aurait été fauché par un chauffard qui aurait pris la fuite.

Sa famille est convaincue que de nombreux habitants du village ont des informations, mais n’ont pas osé parler jusque-là. Elle compte sur Appel à témoins pour lever, enfin, le voile sur ce drame, et ainsi pouvoir commencer son deuil.

Des zones d’ombre :

Un conducteur de 4x4 est passé sur les lieux de l’accident mais ne s’est pas arrêté ! Des réparations auraient été effectuées sur sa voiture après l’accident !

Chose curieuse, alors que plusieurs véhicules ont emprunté la route après l’accident, personne n’a jamais témoigné de ce qu’il aurait vu ce soir là !

Certains vêtements de la victime ont disparu, notamment son pantalon ! Il n’a donc pas pu être analysé.

Les gendarmes n’ont pas demandé d’autopsie du corps de Jean-François !

La voiture est retrouvée au point mort et la ceinture de sécurité est restée bloquée, ce qui laisse penser que Jean-François n’a pas été éjecté.

Dans les mois qui ont suivi le drame, la famille de Jean-François a été harcelée.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L'adresse email : reste ouverte en permanence.