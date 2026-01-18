"Enquête de santé" : Tutelle, curatelle, protéger les plus vulnérables, mardi 20 janvier 2026 sur France 5

Mardi 20 janvier 2026 à 21:00, le magazine "Enquête de santé", présenté par Marina Carrère d'Encausse, proposera une soirée consacrée aux tutelles et curatelles.

Grand âge, handicap, maladie psychiatrique, accident de la vie…

En France, 1 million de personnes majeures font l’objet d’une mesure de protection juridique. Tutelle, curatelle… Des mots qui font peur. Pourtant, nous sommes tous susceptibles d’être concernés un jour par ces mesures pour nous ou pour nos proches.

Comment fonctionnent-elles en pratique ? Qui sont les tuteurs et quels sont leurs missions ? Et qu'est-ce qui change dans la vie quotidienne des majeurs protégés et des familles ?

Pour mieux comprendre cette justice du quotidien, une équipe d’Enquête de santé a suivi le juge des contentieux de la protection, Christophe Bouvot, qui a accepté exceptionnellement d’ouvrir les portes des audiences du tribunal de Sucy-en-Brie en région parisienne.

Pour les proches d’une personne vulnérable, prendre la décision de la mise en place d’une mesure de protection est souvent extrêmement difficile. Et parfois, source de vives tensions voire de déchirements au sein des fratries.

Dans un peu plus de la moitié des cas, c'est un proche, souvent un aidant, qui devient le tuteur de son parent. Mais quand il n’y a pas de famille ou que les tensions intra-familiales sont trop fortes, un mandataire judiciaire peut jouer ce rôle.

Juge, médecin mandataire... Au cœur d’histoires souvent complexes et toujours intimes, ces acteurs de la protection juridique sont là pour aider les plus fragiles à se protéger des autres ou d’eux-mêmes.

Le débat

Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Christophe Bouvot, juge.

Juliette Lacroix, mandataire judiciaire, ATSM 77.

Dr Olivier Drunat, gériatre, Hôpital Bretonneau (APHP).

Valery Montourcy, avocat.