"90' enquêtes" : Déstockeurs, discounters, colis surprises, les rois des bonnes affaires sur TMC mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' enquêtes" : « Déstockeurs, discounters, colis surprises : les nouveaux rois des bonnes affaires ? ».

C’est le nouveau phénomène du moment : les colis surprises. Vous achetez pour quelques euros des cartons remplis de paquets sans savoir ce qu’ils contiennent. Et il y a parfois de belles surprises à l’intérieur comme des bijoux, des vêtements de marques ou des appareils électroniques dernier cri. Mais ce petit jeu n’est pas sans risque.

D’autant qu’en cette rentrée de septembre, la priorité de la majorité des Français c’est leur pouvoir d’achat. Et l’un des premiers postes de dépenses c’est l’alimentation.

Ces dernières années, de nouvelles enseignes de déstockage alimentaire sont apparues et proposent des prix imbattables. Quels sont donc leurs secrets ?

Pour faire ses courses et équiper sa maison, il y a le discounter préféré des jeunes fans de réseaux sociaux : NORMAL. Plus d’une centaine de magasins en France avec dans ses rayons, certains articles vendus à des prix étrangement bas.

Face à eux, l’enseigne leader du déstockage c’est le Français NOZ. Quelles sont ses nouvelles stratégies pour vous attirer dans ses magasins ?

Mais sur ce marché des prix bas, les consommateurs se font aussi parfois rouler en achetant sur internet ou dans des boutiques indépendantes, des produits de contrefaçon, et cela peut se retourner contre eux avec des amendes salées. Pour y mettre fin, les services des douanes multiplient les opérations coup de poing.