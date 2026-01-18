recherche
Magazines

"90' enquêtes" : Déstockeurs, discounters, colis surprises, les rois des bonnes affaires sur TMC mardi 20 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 149
"90' enquêtes" : Déstockeurs, discounters, colis surprises, les rois des bonnes affaires sur TMC mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' enquêtes" : « Déstockeurs, discounters, colis surprises : les nouveaux rois des bonnes affaires ? ».

C’est le nouveau phénomène du moment : les colis surprises. Vous achetez pour quelques euros des cartons remplis de paquets sans savoir ce qu’ils contiennent. Et il y a parfois de belles surprises à l’intérieur comme des bijoux, des vêtements de marques ou des appareils électroniques dernier cri. Mais ce petit jeu n’est pas sans risque.

D’autant qu’en cette rentrée de septembre, la priorité de la majorité des Français c’est leur pouvoir d’achat. Et l’un des premiers postes de dépenses c’est l’alimentation.

Ces dernières années, de nouvelles enseignes de déstockage alimentaire sont apparues et proposent des prix imbattables. Quels sont donc leurs secrets ?

Pour faire ses courses et équiper sa maison, il y a le discounter préféré des jeunes fans de réseaux sociaux : NORMAL. Plus d’une centaine de magasins en France avec dans ses rayons, certains articles vendus à des prix étrangement bas.

Face à eux, l’enseigne leader du déstockage c’est le Français NOZ. Quelles sont ses nouvelles stratégies pour vous attirer dans ses magasins ?

Mais sur ce marché des prix bas, les consommateurs se font aussi parfois rouler en achetant sur internet ou dans des boutiques indépendantes, des produits de contrefaçon, et cela peut se retourner contre eux avec des amendes salées. Pour y mettre fin, les services des douanes multiplient les opérations coup de poing.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 13:13
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C Politique&quot; dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

18 janvier 2026 - 14:01

Sur le même thème...

&quot;C Politique&quot; dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

18 janvier 2026 - 14:01

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

17 janvier 2026 - 20:00 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...