"Non élucidé" revient sur l'affaire Cécile Vallin, mardi 20 janvier 2026 sur T18

Mardi 20 janvier 2026 à 20:55, T18 vous proposera de revoir le numéro du magazine "Non élucidé" qui revient sur l'affaire Cécile Vallin, une lycéenne de 17 ans qui a mystérieusement disparu.

Dimanche 8 juin 1997, à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), Maryse Vallin se rend à̀ la gendarmerie pour signaler la disparition de sa fille Cécile, âgée de 17 ans. Dans un premier temps, la piste de la fugue est privilégiée. Une semaine plus tard, quand on découvre que Cécile ne s’est pas rendue à la première épreuve du Bac, tout le monde comprend qu’il lui est arrivé quelque chose de grave.

L’enquête s’oriente alors vers la piste d’une mauvaise rencontre. Des investigations colossales sont menées. Elles permettent aux gendarmes de découvrir que Michel Fourniret a de la famille près de chez l’adolescente disparue. Le tueur en série est-il impliqué dans cette affaire ?

Son père, Jonathan Oliver, n’a jamais cessé de remuer ciel et terre pour tenter de retrouver sa fille, engageant notamment un détective privé pour poursuivre une contre-enquête. Cela fait près de 25 ans qu’il se bat dans l’espoir de connaître un jour la vérité. Une vérité qui pourrait bien éclater très prochainement…