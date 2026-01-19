"Les maternelles XXL" mardi 20 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 20 janvier 2026 :
- Je suis devenu alcoolique à l’adolescence
Également au sommaire :
- Connaissez-vous le chant prénatal ?
- Mon enfant a mal au ventre, c’est grave docteur ?
- L’IA et les ados : je t’aime moi non plus ?
- L’égalité homme femme, ça commence à l’école
- Mon ado s’expose sur les réseaux : que faire ?
- Peut-on faire confiance aux applis de suivi menstruel ?
- Le premier concert avec mes filles
- Félix Moati, raide dingue de son fils !