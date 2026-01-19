recherche
"Les maternelles XXL" mardi 20 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 19 janvier 2026
Mardi 20 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 20 janvier 2026 :

  • Je suis devenu alcoolique à l’adolescence

Également au sommaire :

  • Connaissez-vous le chant prénatal ?
  • Mon enfant a mal au ventre, c’est grave docteur ?
  • L’IA et les ados : je t’aime moi non plus ?
  • L’égalité homme femme, ça commence à l’école
  • Mon ado s’expose sur les réseaux : que faire ?
  • Peut-on faire confiance aux applis de suivi menstruel ?
  • Le premier concert avec mes filles
  • Félix Moati, raide dingue de son fils !
lundi, 19 janvier 2026
