"Ça commence aujourd'hui" mardi 20 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 20 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Célébrités : cette blessure d'enfance qui les a menés sur le devant de la scène

Derrière les sourires éclatants et les carrières fulgurantes, de nombreuses célébrités partagent une histoire plus intime : une blessure d’enfance qui, loin de les briser, a façonné leur trajectoire. Manque de reconnaissance, sentiment d’abandon, moqueries ou insécurité affective… Pour certains, la scène est devenue un refuge, parfois même une revanche.

Parmi les invités de Faustine Bollaert, Marlene Schaff, professeure d'expression scénique de la Star Academy.

15:05 Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents

Faustine Bollaert aborde aujourd’hui le thème de la transmission entre parents et enfants. Les invités sont des célébrités venues accompagnées de leurs filles, qui suivent leurs traces.

Daniela Lumbroso, animatrice de radio et de télévision, est accompagnée de sa fille Carla, créatrice de contenu sur TikTok. Ensemble, elles partagent leurs souvenirs et évoquent l’impact de la carrière de Daniela sur l’enfance de Carla. Cette dernière revient également sur les rencontres marquantes qu’elle a pu faire lors de ses passages sur les plateaux.

Frédéric Van Den Driessche et sa fille Esther, tous deux comédiens, jouent aujourd’hui dans la série "Un si grand soleil". Ils évoquent la transmission de leur passion commune, bien que Frédéric ait longtemps souhaité en préserver sa fille. S’ils ne partagent pas encore de scènes, leur complicité s’exprime pleinement au travail comme dans la vie.

Hélène Zidi, comédienne et metteuse en scène, et sa fille Lola ont incarné le même rôle : celui de Camille Claudel. Portées par une passion commune pour le théâtre, elles s’inscrivent dans une lignée artistique, Hélène étant la fille de Claude Zidi. Lola, également fille d’Yves Rénier, contracte très jeune le "virus de la scène". Toutes deux seront à l’affiche cet été dans "Anatomie d'une actrice".