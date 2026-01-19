"C dans l'air" mardi 20 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5

Ce mardi 20 janvier 2026 à 17:30, France 5 vous proposera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 19 janvier 2026, Aurélie Casse reçoit Dominique Seux, éditorialiste aux Echos et à France Inter. Il publie avec Thomas Porcher "Les débats de l'éco", aux éditions Plon - France Inter.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Christine Ockrent, journaliste, spécialiste des affaires étrangères de France Culture.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Général Jean-Paul Perruche, général de corps d’Armée, ancien directeur général de l’État-major de l’U.E.

Le thème de l'émission :

L’Amérique de Donald Trump ne s’interdit plus rien. Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, le président des États-Unis dégaine l’une de ses armes favorites et menace la France de représailles – avec 200 % de droits de douane sur ses vins et champagnes – si elle persiste à refuser de participer à son « Conseil de paix », avec lequel il semble vouloir remplacer l’ONU, et où il serait seul maître à bord.

Mécontent de la fin de non-recevoir française, le président américain s’en est pris personnellement lundi à Emmanuel Macron, qui « va bientôt quitter ses fonctions », et a publié ce mardi un SMS du président de la République. Celui-ci y fait part de son incompréhension sur l’attitude américaine vis-à-vis du Groenland et propose d’organiser un sommet du G7 jeudi à Paris, auquel il pourrait convier, « en marge » de la réunion, « les Russes », ce qui serait une première en près de quatre ans de guerre en Ukraine.

Dans un autre message, Donald Trump, en roue libre, a posté une image générée par IA le montrant, accompagné du vice-président J. D. Vance et du ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, en train de planter un drapeau américain dans un paysage arctique, indiquant : « Groenland, territoire américain depuis 2026 ». « Les Européens ne résisteront pas beaucoup », a-t-il également affirmé ce mardi, avant d’annoncer une « réunion des différentes parties » sur le Groenland à Davos.

L’Europe devra « bien sûr riposter » en cas de guerre commerciale, a déclaré ce mardi la Première ministre du Danemark devant le Parlement de son pays. Les dirigeants européens doivent se réunir ce jeudi 22 janvier lors d’un sommet extraordinaire pour décider de la riposte. Mais, d’ores et déjà, le Parlement européen devrait faire barrage à l’accord commercial scellé l’an dernier par Ursula von der Leyen, prévoyant 15 % de droits de douane sur les marchandises européennes qui arrivent aux États-Unis.

Depuis Davos, la présidente de la Commission européenne a promis ce mardi une réponse « ferme » aux menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. « C’est fou que nous devions utiliser pour la première fois l’instrument anti-coercition contre les États-Unis », a renchéri Emmanuel Macron ce mardi, soulignant que « l’Europe peut être lente, mais elle est prévisible et fondée sur l’État de droit ». Dénonçant une « concurrence » américaine visant à « affaiblir et subordonner l’Europe », le président de la République a appelé à une « préférence européenne » pour protéger l’industrie du Vieux Continent. « On ne va pas se laisser impressionner » a-t-il également ajouté.

