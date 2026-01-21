recherche
Magazines

"M comme Maison" à Toulon et Hyères, vendredi 23 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 92
"M comme Maison" à Toulon et Hyères, vendredi 23 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 23 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Toulon et Hyères.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, cap sur le littoral varois, entre Hyères la solaire et Toulon la vibrante.

Au programme :

À Hyères, nous pousserons les portes de l'ancien hôtel du Parc, réinventé avec audace par les architectes d'intérieur Kim Haddou et Florent Dufourcq, qui y signent un écrin contemporain à l'élégance méditerranéenne.

Nous irons ensuite à la rencontre d'Ugo Razzanti, artisan designer qui sculpte des pièces mêlant bois massif et résine époxy, des créations organiques où se devinent les mouvements de l'eau.

À Toulon, place à l'énergie d'Alex Z, graffeur emblématique de la scène locale, dont l'univers graphique s'invite aujourd'hui dans la décoration intérieure, entre fresques, objets peints et collaborations.

Enfin, direction le concept store de Marion : Le Carré du Globe, espace éclectique où design contemporain, vintage et artisanat du monde dialoguent harmonieusement. Le Carré du Globe, lieu chaleureux et inspirant, clôturera cette balade créative, révélant la sélection pointue d'une propriétaire qui choisit chaque pièce avec coeur.

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 13:58
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le Bigdil&quot; : Spéciale gros bras sur RMC Story vendredi 23 janvier 2026 (vidéo)

"Le Bigdil" : Spéciale gros bras sur RMC Story vendredi 23 janvier 2026 (vidéo)

21 janvier 2026 - 14:03

Sur le même thème...

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion à Grenoble avec les gendarmes de l'Isère, vendredi 23 janvier 2026 sur W9

"Enquête d'action" en immersion à Grenoble avec les gendarmes de l'Isère, vendredi 23 janvier 2026 sur W9

21 janvier 2026 - 11:15

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...