"M comme Maison" à Toulon et Hyères, vendredi 23 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 23 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dont la destination sera Toulon et Hyères.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, cap sur le littoral varois, entre Hyères la solaire et Toulon la vibrante.

Au programme :

À Hyères, nous pousserons les portes de l'ancien hôtel du Parc, réinventé avec audace par les architectes d'intérieur Kim Haddou et Florent Dufourcq, qui y signent un écrin contemporain à l'élégance méditerranéenne.

Nous irons ensuite à la rencontre d'Ugo Razzanti, artisan designer qui sculpte des pièces mêlant bois massif et résine époxy, des créations organiques où se devinent les mouvements de l'eau.

À Toulon, place à l'énergie d'Alex Z, graffeur emblématique de la scène locale, dont l'univers graphique s'invite aujourd'hui dans la décoration intérieure, entre fresques, objets peints et collaborations.

Enfin, direction le concept store de Marion : Le Carré du Globe, espace éclectique où design contemporain, vintage et artisanat du monde dialoguent harmonieusement. Le Carré du Globe, lieu chaleureux et inspirant, clôturera cette balade créative, révélant la sélection pointue d'une propriétaire qui choisit chaque pièce avec coeur.