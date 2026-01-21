"28 minutes" mercredi 21 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 21 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 21 janvier 2026 :

Cette neuroscientifique fait tomber les célébrités de leur piédestal

Un nom, un visage, une signature, une voix : si ces attributs appartiennent à un être reconnu par des institutions ou par le grand public, ils deviennent immédiatement plus rassurants et concrets. Dans son dernier essai, "Contre les figures d’autorité" (éditions Rue de l'échiquier), la neuroscientifique Samah Karaki tente de démêler les mécanismes de notre cerveau lorsqu'il fait face à ces "figures". Elle l'invitée du magazine ce soir.

La politique chaotique de Donald Trump déroule-t-elle le tapis rouge à la Chine ?

Avec un excédent commercial de plus de 1 200 milliards de dollars en 2025, la Chine enregistre le niveau le plus important jamais atteint dans le monde. Pourtant, la deuxième puissance mondiale a dû faire face, cette année, à une guerre commerciale menée par Donald Trump. Avec des droits de douanes augmentés de 145 %, au plus fort de la crise, sur les produits chinois importés aux États-Unis, la Chine a adapté sa stratégie commerciale lui permettant d'atteindre cette prospérité financière. Sur le plan diplomatique, la Chine rayonne également en jouant la carte de l’apaisement face aux initiatives diplomatiques tonitruantes des États-Unis.

Alors que des aurores boréales extraordinaires visibles à l’œil nu ont parcouru tout le territoire, Xavier Mauduit s'intéresse aux mythes et légendes liés à ce phénomène météorologique à couper le souffle.

Marie Bonnisseau s'intéresse aux magiciens qui redeviennent à la mode et tendance, notamment à New York.