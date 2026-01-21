"Quotidien" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 21 janvier 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 21 janvier 2026 :

Marine Leoardi, pour son spectacle « Mauvaise graine » en tournée dans toute la France.

DJO (Joe Keery), acteur de la série Stranger Things, pour son album « The Crux Deluxe ».

Ces invités ont été positionnés pour ce soir, mais la programmation peut changer avant le tournage...

Les autres invités sont en attente de confirmation, cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.