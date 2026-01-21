recherche
Magazines

"Quotidien" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 103
"Quotidien" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 21 janvier 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 21 janvier 2026 :

Marine Leoardi, pour son spectacle « Mauvaise graine » en tournée dans toute la France.

DJO (Joe Keery), acteur de la série Stranger Things, pour son album « The Crux Deluxe ».

Ces invités ont été positionnés pour ce soir, mais la programmation peut changer avant le tournage...

Les autres invités sont en attente de confirmation, cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 15:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mercredi 21 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 21 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

21 janvier 2026 - 15:40

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mercredi 21 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 21 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

21 janvier 2026 - 15:40

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...