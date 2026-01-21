"C ce soir" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 21 janvier 2026 à 22:30 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 21 janvier 2026 :

Trump à Davos • La menace et la rupture ?

Donald Trump est en Europe, avec un objectif politique prioritaire, martelé pendant son discours de Davos : Oui, le Groenland doit devenir un territoire américain… Une nouvelle séquence dans le bras de fer entre Donald Trump et les Européens ; une nouvelle leçon économique et culturelle faite à l’Europe, qui selon lui gâche son potentiel à cause de l’immigration… Une logorrhée de près d’une heure ½, mélange d'auto-congratulation, de flèches lancées contre Emmanuel Macron notamment, de provocation, d’intimidation, d’humiliation.

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Frédéric Charillon, Professeur de relations internationales à l’Université Paris-Cité, directeur de l’Observatoire des stratégies d’influence à l’ESSEC.

Gallagher Fenwick, Grand reporter et éditorialiste, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant à Washington

Ulrike Franke, chercheuse (senior policy fellow) au Conseil Européen des Relations internationales (ECFR)

Amélie Férey, responsable du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD), centre des études de sécurité de l’Ifri.

Christian Salmon, écrivain.