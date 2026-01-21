"Les maternelles XXL" jeudi 22 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 22 janvier 2026 :
- Le jour où ma fille a quitté le foyer…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le rebozo, kesako ?
- Mon enfant a mal à la tête, c’est grave docteur ?
- Une bible pour décrypter les réseaux sociaux des ados
- Des cours de sport, skis aux pieds !
- Quelles alternatives à la punition ?
- Temps d’écran : stop à l’hypocrisie !
- Au secours, mes filles n’aiment pas se laver
- Chantal Ladesou dévoile sa vie de famille.