"Ça commence aujourd'hui" jeudi 22 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 22 janvier 2026 74
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 22 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 22 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Secrets de famille : ils ont enquêté ensemble

Ils pensaient connaître leur histoire et puis un jour, une question, puis une autre… Et cette décision rare : enquêter ensemble, en famille.

Secrets enfouis, vérités dérangeantes, révélations inattendues… Quand parents, enfants, frères ou sœurs unissent leurs forces pour comprendre le passé, c’est toute une histoire qui refait surface.

15:05 18 ans pour toujours...

Faustine Bollaert reçoit des invités ayant perdu un proche à l'âge de 18 ans.

Wendy nous parle de son frère Erwan, qui a disparu alors qu'il assistait à un concert en boîte de nuit.

Amandine a perdu son fils, Kenny. Amoureux d’une fille, elle l’a invité à passer la journée avec elle et 2 autres jeunes. Ce jour-là, ils ont consommé du protoxyde d’azote, et le conducteur, a commencé à faire des accélérations jusqu'à perdre le contrôle du véhicule, provoquant un grave accident de voiture...

Alors qu'elle n'avait que 14 ans, Fanny a perdu son frère aîné. Parti faire une promenade à vélo, Yoan n'est jamais rentré à la maison.

Des témoignages forts...

Dernière modification le jeudi, 22 janvier 2026 09:30
Publié dans Magazines, Jeudi
Suivez nous...