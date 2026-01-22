recherche
"Complément d'enquête" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 22 janvier 2026 202
Jeudi 22 janvier 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui aura pour thème : « Rumeurs et coups tordus : la guerre secrète France-Algérie ».

La relation diplomatique entre la France et l'Algérie a volé en éclats. Une bataille des récits s’est désormais ouverte, où s’entremêlent stratégie, politique intérieure et communication. Dans ce numéro de "La guerre de l’info", le magazine revient sur cette crise.

Les bûches de Noël traquées en Algérie ? Le couscous bientôt interdit en France ? Ces dernières semaines, les rumeurs s’enchaînent de chaque côté de la Méditerranée. Si certaines font sourire, elles sont le symptôme des tensions qui déchirent les deux pays.

Qui a allumé l'incendie ? Comment l'éteindre ?

Libération de l’écrivain Boualem Sansal, déclarations tonitruantes, condamnation du journaliste Christophe Gleizes : depuis quelques mois, Alger et Paris alternent le chaud, le froid… et le glacial.

La relation diplomatique a volé en éclats, les deux pays ne se parlent plus. S’est ouverte une bataille des récits, où s’entremêlent les questions de diplomatie, de politique intérieure, de communication. Qui a allumé l’incendie ? Comment l’éteindre ? Qui a intérêt à jeter de l’huile sur le feu ?

Révélations, témoignages exclusifs : "Complément d’enquête" sur les coulisses et les zones d’ombre de ce conflit instrumentalisé des deux côtés.

Une enquête de Sébastien Lafargue, Baptiste Laigle, Vincent Buchy et Alexandru Sechilariu.

Publié dans Magazines, Jeudi
Suivez nous...