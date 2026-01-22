"Chroniques criminelles" : L'affaire Julien Thévenet sur TFX samedi 24 janvier 2026

Samedi 24 janvier 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur l'affaire Julien Thévenet : « Complot mortel pour mari trompé ».

Cette enquête de "Chroniques Criminelles" nous plonge au cœur d’un petit village de la Marne, coincé entre deux bases militaires.

Un endroit tranquille, et plutôt sécurisé, donc. Pourtant, c’est là que le sergent Julien Thévenet, mécanicien sur le Rafale, est découvert mort dans son garage, une pioche posée sur son torse. À quoi rime cette mise en scène macabre ?

L’enquête explore toutes les pistes. Mais très vite, les gendarmes écartent celle du cambriolage qui aurait mal tourné. Car la violence du crime laisse à penser que l’assassin lui en voulait personnellement.

Mais qui, dans son entourage, aurait pu commettre un acte aussi terrible ? Et surtout pourquoi ?