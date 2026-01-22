"28 minutes" jeudi 22 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 22 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 22 janvier 2026 :



Déni de guerre : l’aveuglement européen face à la réalité ?

"Après la dissolution de l’URSS en 1991, nous avons cru être libérés, pour toujours, de l’éventualité d’une catastrophe guerrière en Europe”, analyse l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau dans son dernier essai, "Notre déni de guerre", paru aux éditions Seuil Libelle. Mais l’attaque russe en Ukraine, le 24 février 2022, a ouvert les portes d’un nouveau conflit sur le sol européen. Il est ce soir l'invité de l'émission pour analyser ce bouleversement majeur dans notre rapport à la guerre.

Syrie : faut-il s’inquiéter d’une résurgence de l’organisation État islamique ?

Depuis plusieurs jours, les forces armées syriennes mènent une bataille éclair contre les Forces démocratiques syriennes, largement dominées par les Kurdes, dans les territoires qu’ils administrent dans le nord-est de la Syrie. En reprenant le contrôle par la force de certaines zones, le gouvernement syrien reprend aussi en charge la gestion des camps de prisonniers de l’organisation État islamique et de leurs proches. Jusqu’à présent les Kurdes, qui avaient eu un rôle important dans la guerre contre Daech, en avaient la charge. Selon un rapport sur le terrorisme du département d’État américain, 9 000 combattants supposés de l’EI sont détenus dans ces camps dont un tiers d’étrangers. Comment le régime de Damas, dirigé par un ancien djihadiste, Ahmed Al-Charaa, va-t-il gérer cette question ? Début janvier, le Royaume-Uni et la France ont mené conjointement des frappes pour empêcher, selon Paris, "la résurgence de Daech".

Xavier Mauduit profite de la découverte en Indonésie de la plus ancienne peinture rupestre connue, une main tracée au pochoir, pour nous raconter son histoire.

Marie Bonnisseau s'intéresse à la campagne "Too much ?", du lobby de la plasturgie, pour réhabiliter les emballages plastiques.